Evento cultural tem museus funcionando à noite com entrada gratuita e transporte especial em BH

A décima edição do Noturno nos Museus movimenta Belo Horizonte nesta sexta-feira (27) com mais de 30 museus e centros culturais abertos até às 23h, todos com entrada gratuita. A programação inclui exposições, shows, visitas mediadas e oficinas em instituições públicas e privadas da capital, com vans circulando entre os espaços para facilitar o acesso dos visitantes, tudo sem custo.



