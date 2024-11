Evento reforça importância da prevenção ao câncer de próstata em BH

O evento, promovido pelo Instituto Mineiro de Prevenção e Assistência ao Câncer (IMPAC), contou com um desfile que teve como modelos mulheres também em tratamento oncológico. A ação faz parte da campanha Novembro Azul. No ano passado, foram registrados mais de 60 mil novos casos da doença no país. Os dados apresentados destacam a relevância da conscientização e do diagnóstico precoce. Veja a reportagem completa no vídeo acima.