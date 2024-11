Explosões em pedreira quase acertam casa e assustam moradores na Grande BH

Explosões de uma pedreira, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixam os moradores com medo. Uma casa foi atingida por pedras enormes, que quase acertaram uma criança de 12 anos. A Prefeitura de Contagem informou que uma equipe de vistoria esteve no local e foi recebida pela moradora da casa atingida. Após análise, a casa foi caracterizada como sendo de risco construtivo médio. No momento da vistoria, os funcionários da empresa trocaram a caixa d'água e retiraram os entulhos. Foi gerado um auto de fiscalização dando prazo de cinco dias para a mineradora apresentar relatório com várias informações. Entre elas, a apuração do que aconteceu e a identificação das causas principais. A moradora foi orientada a monitorar o local e, em caso de piora ou surgimento de novos elementos que possam gerar riscos, pedir mais uma vistoria. A mineradora Martins Lana não se pronunciou sobre o incidente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.