Falta de insulina em Minas Gerais preocupa pacientes e expõe risco para diabéticos

A escassez de insulina nas redes pública e privada de Minas Gerais tem causado grande preocupação entre pacientes com diabetes. O fornecimento do medicamento, que é realizado por uma empresa estrangeira ao Ministério da Saúde, enfrenta dificuldades, agravando a situação dos usuários que dependem dele para sobreviver. A gravidade do problema se reflete nos números: até junho deste ano, 1.700 pessoas morreram no estado em decorrência da doença.