Falta de professor de apoio faz mãe abandonar emprego para acompanhar filho em BH

Em Belo Horizonte, a falta de professores de apoio tem impactado a vida de muitas famílias. Andréia de Souza Silva, mãe de Artur, um menino de 10 anos com transtorno do espectro autista, precisou abandonar o emprego para acompanhar o filho dentro da sala de aula. Isso aconteceu devido à ausência desses profissionais na Escola Estadual Professor Leon Renault, no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte.



Na unidade escolar, além de Artur, outros 15 alunos com necessidades especiais também necessitam de apoio pedagógico, mas não têm a assistência necessária.



Em Belo Horizonte, aproximadamente 4.000 alunos com deficiência estão matriculados em escolas públicas estaduais. No entanto, o Estado oferece apenas 1.350 professores de apoio.



A Secretaria de Estado de Educação esclareceu que a contratação de professores de apoio é realizada de acordo com a demanda apresentada pelas unidades de ensino e que esse processo visa garantir o atendimento adequado, respeitando as resoluções que estabelecem a alocação de até três alunos por profissional.



