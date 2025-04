Falta de professores de apoio preocupa pais de alunos atípicos em Betim (MG)

A falta de professores de apoio para alunos atípicos nas escolas públicas de Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, tem gerado preocupação entre os pais. Eles denunciam que a ausência desses profissionais está afetando a qualidade do atendimento, principalmente em cinco escolas municipais da cidade. Diante dessa situação, as famílias se uniram para formar um grupo com o objetivo de garantir os direitos das crianças. De acordo com as mães, a falta dos professores de apoio tem impactado diretamente o aprendizado e a inclusão dos alunos. As professoras e diretoras das escolas relatam que já não sabem mais como lidar com a demanda. A Prefeitura de Betim informou que está implementando um novo modelo de atenção à diversidade na rede municipal de ensino. A primeira etapa do programa, que consistiu no diagnóstico da situação, já foi concluída. A segunda etapa envolve a contratação de mediadores pedagógicos, antes conhecidos como apoio pedagógico. Atualmente, 871 vagas estão ativas, 17 estão em processo de contratação e ainda é necessário preencher 162 vagas. A expectativa é de que isso ocorra em até 30 dias. Veja a reportagem completa no vídeo acima.