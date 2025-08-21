Família de gari assassinado participa de Audiência Pública na Assembleia de MG

A família de Laudemir Fernandes participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com a presença da Polícia Civil, representantes da SLU e do Ministério do Trabalho. Durante a sessão, foi discutido o assassinato de Laudemir e as condições de trabalho dos garis. Liliane, esposa da vítima, destacou as ameaças frequentes sofridas pelo marido. O porta-voz da Polícia Civil, Saulo Castro, afirmou que a investigação sobre o crime está em andamento e ressaltou a clareza sobre a autoria do homicídio. Também foram discutidos dois projetos de lei que visam melhorar a segurança desses profissionais. A Justiça negou o pedido de bloqueio dos bens de Renê Jr., acusado do crime, justificando que a questão deve ser abordada em um inquérito cível.



