Família de palmeirense acusado de participar de emboscada a torcedor do Cruzeiro pede reparação

A família do palmeirense que teve o pedido de prisão revogado, após ser acusado de envolvimento na emboscada da Mancha Verde que matou um torcedor do Cruzeiro, deve entrar na justiça para pedir reparação. Segundo a polícia, o homem teria relação com o crime. Mas, a família afirma que quando tudo aconteceu o acusado estava no Rio de Janeiro.