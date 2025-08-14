Logo R7.com
Família luta para conseguir medicamento vital para menina de 8 anos com doença rara

Ana Paula sofre com esclerose tuberosa e depende de remédio caro, ainda não fornecido pelo SUS

MG Record|Do R7

Ana Paula, de 8 anos, enfrenta uma corrida contra o tempo para controlar a esclerose tuberosa, doença que provoca tumores no corpo, incluindo cérebro e rins. O medicamento indicado para reduzir os tumores custa cerca de R$ 6 mil por caixa e a família não tem condições de comprá-lo. Uma liminar na Justiça chegou a garantir o tratamento, mas foi cancelada após recurso. Os médicos alertam que cada dia sem a medicação aumenta os riscos de complicações graves, como hipertensão intracraniana e agravamento da epilepsia. A mãe, que precisou abandonar o trabalho para cuidar da filha, faz um apelo: que o caso seja analisado com humanidade e que a menina não fique apenas como mais um número na estatística. O SUS só fornece o medicamento para pacientes de transplante e não há previsão de liberação para o caso da Ana.

