Família luta para conseguir medicamento vital para menina de 8 anos com doença rara

Ana Paula, de 8 anos, enfrenta uma corrida contra o tempo para controlar a esclerose tuberosa, doença que provoca tumores no corpo, incluindo cérebro e rins. O medicamento indicado para reduzir os tumores custa cerca de R$ 6 mil por caixa e a família não tem condições de comprá-lo. Uma liminar na Justiça chegou a garantir o tratamento, mas foi cancelada após recurso. Os médicos alertam que cada dia sem a medicação aumenta os riscos de complicações graves, como hipertensão intracraniana e agravamento da epilepsia. A mãe, que precisou abandonar o trabalho para cuidar da filha, faz um apelo: que o caso seja analisado com humanidade e que a menina não fique apenas como mais um número na estatística. O SUS só fornece o medicamento para pacientes de transplante e não há previsão de liberação para o caso da Ana.



