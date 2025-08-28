Familiares de vítimas da ditadura militar recebem certidões de óbito revisadas em MG

Familiares de 63 pessoas mortas durante a ditadura militar em Minas Gerais receberam, nesta quinta-feira (28), certidões de óbito revisadas que reconhecem oficialmente as mortes de seus entes. A entrega foi feita durante uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.



Vera, filha do ex-deputado federal Rubens Paiva, sequestrado, torturado e assassinado em 1971, comentou: “É difícil retomar e estar exposto dessa maneira, mas é uma alegria que a história da nossa família sirva para iluminar e sustentar a democracia conquistada a custo de muito suor, sangue e lágrimas”.



A entrega é a primeira coletiva desde a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que no fim do ano passado determinou a revisão dos atestados de óbito das vítimas da ditadura. Para os familiares, o ato representa uma forma de reparação e reconhecimento oficial do que aconteceu.



O momento coincide com os 45 anos da lei da anistia, de 1979, que concedeu perdão aos perseguidos pelo regime e abriu caminho para a redemocratização do país.



