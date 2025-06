Familiares se despedem de mulher morta em acidente com motorista sem habilitação em BH

Fabiana de Souza Marques Rezende, educadora física de 35 anos, foi enterrada em Belo Horizonte após sofrer um acidente de moto neste domingo (22). Sua moto foi atingida por um carro no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, conduzido por um motorista inabilitado que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, ele foi liberado após assinar um termo de ocorrência. A família de Fabiana clama por justiça, "Minha irmã faleceu muito prematura. Um pedaço que foi dilacerado da família", disse um parente.



