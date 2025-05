Familiares se reúnem para se despedir de mãe e filho mortos em atropelamento na Grande BH

Os corpos de Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e de seu filho, Luan Henrique, de 9 anos, foram enterrados sob forte comoção de amigos e familiares em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vítimas foram atropeladas enquanto caminhavam na calçada no bairro São Geraldo, na região Leste de Belo Horizonte, no último domingo (11), em que foi comemorado o Dia das Mães.



Anestor Santos Carvalho, motorista suspeito de atropelar mãe e filho, não possui habilitação e foi preso por homicídio culposo. O homem alegou falha nos freios do carro, que também não tinha licenciamento. A perícia investiga o caso e a audiência de custódia ainda não ocorreu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!