Famílias sofrem com falta de vagas em creches de Juatuba (MG)

Em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte, quase 100 crianças de seis meses a quatro anos estão sem aula desde o dia 11 de novembro. O motivo é a falta de repasse da Prefeitura. Segundo os funcionários, os salários estão atrasados. A Prefeitura informou que o atraso nos repasses se deve à indisponibilidade momentânea de recursos e garantiu que está trabalhando para regularizar a situação em breve. A nota também destacou que a instituição é particular e deve contar com outros parceiros para a manutenção das atividades, além de afirmar que não há atrasos nas creches municipais. Segundo os pais, a situação é resultado de uma briga política, pois o atual prefeito não foi reeleito. Veja a reportagem completa no vídeo acima.