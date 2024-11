Farmácia de Minas tem 71 medicamentos indisponíveis

A Farmácia de Minas tem, atualmente, 71 medicamentos em falta. Pacientes que precisam de doses diárias buscam remédios na rede privada. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que enfrenta desabastecimento de vários medicamentos. Alguns itens são comprados diretamente pelo Estado, enquanto outros são encaminhados pelo Ministério da Saúde. Ainda segundo a Secretaria, dos 281 remédios distribuídos na Farmácia de Minas, 210 estão com estoque regular, 20 com estoque parcial e 51 com nível crítico, capaz de atender apenas 40% da demanda. Veja a reportagem no vídeo acima.