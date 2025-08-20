Logo R7.com
Federalização de estatais mineiras preocupa ALMG com prazos apertados para adesão ao Propag

Avaliação de empresas pelo BNDES só sairá em 2026; governo tenta adiar prazos

MG Record|Do R7

A Assembleia Legislativa de Minas acompanha a federalização de empresas estatais como forma de reduzir a dívida do Estado, superior a R$ 165 bilhões. O prazo para o governo definir quais empresas serão repassadas à União vence em 31 de outubro, mas o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) só poderá entregar a avaliação no meio de 2026. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), se reuniu com autoridades federais para buscar prorrogação.

