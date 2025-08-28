Filha de gari assassinado em BH entra com pedido de indenização contra autor confesso

A filha do gari Laudemir Fernandes, assassinado em Belo Horizonte, em 11 de agosto, entrou com ação na Justiça pedindo indenização pelo crime. A defesa da adolescente de 15 anos solicitou reparação tanto do autor confesso, Renê Júnior, quanto da dona da arma, a delegada Ana Paula Balbino, esposa dele.



No documento, a família pede indenização por danos materiais e morais, pensão vitalícia equivalente a cinco salários mínimos e custeio de tratamento psicológico para a vítima indireta. Segundo a defesa, o objetivo é garantir à adolescente suporte completo para manutenção, saúde e educação.



Além disso, a família de Laudemir planeja novo pedido para bloqueio de bens do casal, no valor de R$ 3 milhões, visando assegurar futuras indenizações à filha e à viúva do trabalhador.



