Filho é suspeito de matar a mãe a facadas em Belo Horizonte

Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta, no apartamento onde vivia, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (31). De acordo com a polícia, ela teria sido vítima do próprio filho, um jovem de 23 anos, que não foi localizado. O caso segue em investigação.



A irmã da mulher chamou um chaveiro para arrombar a porta do apartamento após não conseguir contato com ela. O corpo foi encontrado na sala de televisão, com várias marcas de golpes de faca, informou a polícia.



O criminoso roubou um carro da família, três televisões que estavam no imóvel e cartões de crédito da vítima. A linha de investigação inicial aponta para latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.



Testemunhas contaram aos militares que o filho da mulher seria usuário de drogas. Segundo vizinhos, em outra ocasião, ele chegou a quebrar a portaria do prédio, já que estava proibido de entrar no local. Ainda de acordo com a PM, a mãe tinha uma medida protetiva contra o filho.



Ninguém foi preso até o momento.