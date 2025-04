Tribunal de Contas derruba licitação de implementação de pedágios entre BH e aeroporto

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação para o pedágio no vetor norte de Minas Gerais. O conselheiro Agostinho Patrus apontou problemas nas audiências públicas e nas tarifas propostas, além de documentos inconsistentes. A Secretaria de Infraestrutura planejava lançar uma nova licitação com alterações sugeridas pelo governador Romeu Zema (Novo), incluindo melhorias como iluminação e passarelas, mas a decisão do TCE impede essa publicação.



