Formando homenageia pai carregando botijão de gás durante colação de grau em MG

O dia da formatura na Universidade se tornou ainda mais especial para um jovem e a família dele. Lorenzo Monfardini entrou na Universidade de Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte, aos 17 anos e conquistou o diploma após cinco anos de curso. O formando decidiu homenagear o pai que pelos esforços em fornecer uma boa educação aos filhos.



A cena emocionante chamou a atenção na cerimônia de formatura e viralizou na internet. Na entrada dos formandos para a colação de grau, Lorenzo carregou um botijão de gás e foi aplaudido por quem estava no salão.



O jovem se formou em Engenharia de Produção. A atitude do estudante foi uma homenagem ao pai, que é representante comercial em uma distribuidora de gás e trabalhou muito para garantir os estudos do filho.



"Ele sempre lutou pela nossa família e eu não poderia chegar lá, com o canudo, sem o objeto de trabalho dele que fez eu chegar até aqui”, explicou Lorenzo A homenagem na entrega do diploma foi uma surpresa para o pai, que se emocionou muito. “Eu me sinto muito honrado, muito gratificado pela homenagem dele. Eu já chorei todas as minhas lágrimas esse ano pela atitude e pelo ato dele. Ele é um filho muito especial”, falou Jefferson Monfardini.



O jovem engenheiro não esperava que a homenagem tivesse tanta repercussão. Ele acredita que o gesto pode servir de inspiração para outros filhos e filhas. Atualmente, o jovem faz estágio em uma mineradora.



Veja a matéria completa no vídeo acima.