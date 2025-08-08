Fórum reúne produtoras rurais e discute liderança de mulheres no agronegócio

Em Brasília, mulheres que atuam no agronegócio participaram nesta quinta (07) e sexta (08) do Segundo Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A comitiva de Minas Gerais contou com 25 integrantes para o evento, que reuniu produtoras e empresárias rurais em busca de maior protagonismo feminino no setor.



