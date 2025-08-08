Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Fórum reúne produtoras rurais e discute liderança de mulheres no agronegócio

Evento aconteceu em Brasília e comitiva de Minas Gerais contou com 25 integrantes

MG Record|Do R7

Em Brasília, mulheres que atuam no agronegócio participaram nesta quinta (07) e sexta (08) do Segundo Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A comitiva de Minas Gerais contou com 25 integrantes para o evento, que reuniu produtoras e empresárias rurais em busca de maior protagonismo feminino no setor.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Agronegócio
  • Brasília
  • Minas Gerais
  • Pecuária
  • PlayPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.