Fotógrafa é investigada por estelionato e prejuízos de até R$ 15 mil por cliente em BH

A fotógrafa Nicole Oleander, conhecida nas redes sociais por ensaios de debutantes, está sendo investigada por estelionato em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ao menos dez vítimas relataram prejuízos que chegam a R$ 15 mil cada. Algumas clientes não receberam nenhuma foto; outras, apenas parte do material. Duas pessoas da equipe da fotógrafa também são investigadas. As investigações começaram em fevereiro e apontam que Nicole continuava fechando contratos mesmo durante viagens internacionais. Mandados de busca foram cumpridos e materiais apreendidos. A polícia orienta que clientes lesados procurem a delegacia. A delegada do caso alerta: o prejuízo emocional em adolescentes pode ser ainda mais grave que o financeiro.



