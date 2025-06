Funcionária denuncia omissão de segurança após ameaça em shopping em BH

Uma funcionária de uma loja registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçada por um cliente, nesse domingo (8), em um shopping no Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte. Tudo começou quando uma criança ocupou a mesa reservada pela funcionária para almoçar. O pai, ao chegar, teria se tornado agressivo com a mulher, que, com medo, chamou os seguranças.



A vítima e testemunhas reclamaram da omissão dos seguranças do shopping, que não interviram no incidente. Uma testemunha afirmou que a funcionária não foi grosseira e que o agressor ameaçou a vítima. A mulher expressou insatisfação com a administração do shopping, que, segundo ela, não agiu para esclarecer a situação.



O shopping BH informou que está colaborando com as autoridades para investigar o ocorrido, reafirmando seu compromisso com um ambiente seguro e sem intolerância.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!