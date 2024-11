Funcionário conta que alertou sobre suspeita de vazamento na Lagoa do Nado, em BH

Um funcionário denuncia que alertou à gerência do Parque Lagoa do Nado sobre uma suspeita de vazamento na Lagoa do Nado, dois meses antes do rompimento da barragem da estrutura, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A prefeitura afirma que não havia irregularidades e que não recebeu denúncias.



O vídeo cedido com exclusividade para o jornalismo da RECORD MINAS foi gravado no final de setembro deste ano. Ou seja, pouco mais de um mês antes da barragem romper.



O engenheiro Lorêdo Vianini, especialista em barragens, conta que provavelmente a infiltração não foi o motivo do rompimento. Ele acredita que tenha sido o transbordamento pela incapacidade do vertimento.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que já iniciou a contratação de uma inspeção especial, com consultor especializado externo, para elaborar um relatório detalhado sobre as possíveis causas do rompimento da barragem. Veja a reportagem completa no vídeo acima.