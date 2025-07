Funcionários do Hospital da Baleia anunciam greve e cirurgias são canceladas em BH

O Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, cancelou nesta segunda-feira (30) 15 cirurgias devido à greve dos funcionários que reivindicam um reajuste salarial de 5,2% e aumento do ticket de alimentação de R$ 111,00 para R$ 200,00. A direção do hospital apresentou cinco propostas; três foram rejeitadas, e duas estão sob análise. Uma reunião de mediação com o Ministério do Trabalho está marcada para esta terça-feira (01) para discutir as negociações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!