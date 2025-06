Furtos em postos de saúde em Santa Luzia, na Grande BH, afetam pacientes

Dois postos de saúde em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram alvo de invasões e furtos. No bairro Baronesa, o posto foi arrombado pela terceira vez em seis meses, resultando no roubo de 11 computadores e um tablet. Os pacientes foram afetados, pois seus prontuários estavam nos dispositivos roubados. No bairro Santa Rita, o cenário se repetiu com o furto de cinco tablets, o que paralisou os atendimentos agendados. Apesar da ação rápida da Polícia Militar e da Prefeitura, a população, incluindo pacientes como Maria Lúcia, expressa preocupação com a segurança. "Está difícil, não tem nada, até os copinhos descartáveis foram levados", disse Maria. A prefeitura prometeu reforçar a segurança no próximo mês, mas os moradores pedem vigilância constante. Os furtos estão sendo investigados pela polícia, enquanto a comunidade aguarda soluções para evitar novos transtornos.



