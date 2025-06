Gatinho preso em cano mobiliza equipe dos bombeiros e termina adotado em BH

Um resgate inusitado mobilizou uma família e o Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Um filhote de gato ficou preso no encanamento de água de uma casa na capital, e só foi localizado após horas de escavação e cortes precisos na tubulação. Cláudio, morador do imóvel, ouviu o miado vindo da parede e iniciou uma verdadeira operação para salvar o animal. Sem sucesso nas primeiras tentativas, ele acionou os bombeiros, que conseguiram resgatar o filhote em segurança. Batizado de Nero, o gatinho foi adotado pela família e agora recebe cuidados e carinho das filhas de Cláudio.“Não tenho apego a bens materiais, eu queria salvar a vida por ele, pelo gatinho, pelas minhas filhas também e a sensação de fazer o certo também, que é uma vida. Então não tive dó nenhuma de quebrar os canos.”, disse o dono da casa.



