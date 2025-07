Golpe do falso advogado faz novas vítimas em Minas e acende alerta da OAB

Golpistas têm se passado por advogados para enganar clientes e aplicar fraudes financeiras em Minas Gerais. Uma das vítimas, uma aposentada de 62 anos, perdeu R$ 16 mil após receber mensagens com nome e foto da advogada que a representava. Ela teve o celular hackeado após clicar em um link enviado pelos criminosos. A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas está em alerta e orienta que vítimas registrem boletim de ocorrência.



