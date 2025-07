Golpistas se passam por agentes de saúde para enganar idosos em Betim (MG)

Um casal que se apresenta como agentes de saúde está sendo investigado por aplicar golpes em idosos na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos usam a oferta de produtos de saúde para abordar as vítimas. Um idoso de 80 anos teve seus cartões bancários e celular roubados após fornecer as informações aos golpistas. Em outro incidente, uma aposentada de 68 anos entregou seu cartão e senha durante a abordagem. A Polícia Civil investiga o caso e busca pelos criminosos.



