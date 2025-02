Golpistas se passam por ONG para enganar idosos e aplicar golpes na Grande BH

Idosos de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão sendo vítimas de um golpe em que pessoas se passam por membros de uma Organização Não Governamental (ONG). Os golpistas abordam os moradores oferecendo cestas básicas e pedem que façam um "cadastro" para garantir o recebimento de benefícios nos meses seguintes. No entanto, o objetivo real é obter dados pessoais para realizar empréstimos em nome dos idosos.



O Procon de Ribeirão das Neves emitiu um alerta sobre a fraude. O órgão informou que, em 2024, cerca de 40% dos atendimentos no Procon Sede foram relacionados a golpes, totalizando aproximadamente 1.700 casos, com uma média de 140 registros mensais. A população deve ter muito cuidado ao fornecer qualquer dado pessoal.