Governo de MG anuncia medidas para melhorar atendimento no Hospital João 23, em BH

A partir deste sábado (08), mais de 200 técnicos e enfermeiros irão reforçar o atendimento no Hospital João 23, além de 130 médicos concursados que já começaram a trabalhar na unidade. As medidas foram anunciadas pelo governo do estado para enfrentar o gargalo no atendimento aos pacientes, que surgiu após a suspensão das cirurgias eletivas no Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte.



Em entrevista, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e a presidente da Fhemig, Renata Dias, falaram sobre as ações que estão sendo tomadas para amenizar a situação e melhorar o atendimento no sistema de saúde estadual. Veja a reportagem completa no vídeo acima.