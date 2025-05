Governo de MG decreta situação de emergência sanitária após casos de gripe aviária em sítio

O Governo de Minas Gerais declarou situação de emergência sanitária animal em resposta à confirmação de gripe aviária em um sítio, em Mateus Leme, na região Metropolitana de Belo Horizonte. No dia 16 de maio, três aves foram encontradas mortas e exames confirmaram a presença do vírus. O vice-governador Mateus Simões (Novo) tranquilizou a população em vídeo, afirmando que o risco de contágio humano a partir do consumo de carne e ovos é baixo. A prioridade é evitar a contaminação em grandes aviários. Medidas sanitárias estão sendo adotadas para impedir a disseminação do vírus, e o governo está preparado para tomar todas as ações necessárias para proteger as populações humana e animal.



