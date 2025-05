Governo de MG implanta sistema de monitoramento de rodovias com inteligência artificial

O governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira (22), que vai começar a utilizar inteligência artificial (IA) para monitorar 20 mil quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. Carros equipados com câmeras irão mapear as condições do asfalto, sinalização e vegetação nas margens das estradas. Segundo o governo, os dados vão permitir que empresas de manutenção, já contratadas, sejam acionadas automaticamente, acelerando a resolução de problemas nas vias. O projeto, desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), prevê um investimento inicial de R$ 5 milhões, com expectativa de economia futura. Além disso, está previsto o treinamento de funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) para operar o novo sistema. O governo também planeja expandir a tecnologia para os 6 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas, visando melhorar a segurança dos usuários.



