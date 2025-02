Governo de Minas investe em tecnologias e vacinação para combate à arboviroses

Mais de R$200 milhões serão usados pelo Governo de Minas para o combate às arboviroses no estado. Investimentos serão em vacinas, campanhas de esclarecimento e novas tecnologias, como o uso de drones na capital e no interior. As estratégias foram anunciadas pela Secretaria de Saúde durante a reunião que acontece toda semana na sala de monitoramento de arboviroses.