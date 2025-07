Governo de Minas volta a combater crime organizado com plano para sufocar facções no estado

O Governo de Minas reativou a Frente de Combate ao Crime Organizado, inativa desde 2014, e já identificou mais de 600 foragidos ligados a facções. A nova estratégia inclui operações conjuntas entre as polícias Militar, Civil, Penal, Federal e Rodoviária Federal. O foco é bloquear as fontes de financiamento do crime: ouro ilegal, drogas, combustíveis, cigarros e bebidas falsificadas. O plano prevê também a separação de presos faccionados em presídios específicos para evitar aliciamento. Segundo o governo, mais de 3 mil integrantes já estão presos.



