Greve de caminhoneiros ameaça transporte de combustível em Minas Gerais

Os motoristas de caminhões tanque, conhecidos como 'tanqueiros', que trabalham para a Vibra Energia, iniciaram uma greve por tempo indeterminado na madrugada dessa segunda-feira (9), exigindo o pagamento do piso do frete e do vale pedágio, em Minas Gerais. A greve começou com um bloqueio em frente à sede da empresa em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O sindicato da categoria alertou sobre o risco de desabastecimento em postos e aeroportos, enquanto o sindicato dos donos de postos informou que alguns revendedores já enfrentam baixos estoques. A Vibra Energia, por sua vez, disse estar cumprindo as medidas necessárias, possui decisão judicial para desobstruir a unidade e está aberta ao diálogo com os contratados.



