Homem é preso suspeito de maus-tratos após pintar macaco de azul no interior de MG

Um homem de 50 anos foi preso nesta semana, na zona rural de Santa Juliana, a cerca de 440 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, suspeito de maus-tratos contra um macaco silvestre. De acordo com a Polícia Civil, o caso veio à tona após uma denúncia anônima indicar que o animal havia sido capturado e pintado com tinta spray azul.



O suspeito gravou um vídeo no qual aparece dentro de uma fazenda, segurando o spray e aplicando o produto diretamente no corpo do macaco, que estava confinado em uma gaiola. Nas imagens, o animal parece visivelmente acuado.



Ao chegarem ao local indicado pela denúncia, os policiais encontraram vestígios da ação, como telhas quebradas e manchas de tinta azul, que reforçaram o indício de maus-tratos. O homem alegou que o animal invadia sua residência com frequência e, por isso, armou uma armadilha para capturá-lo. A Polícia Ambiental ainda realiza buscas na região para tentar localizar o macaco, que não foi encontrado até o momento e pode estar em risco devido ao contato com o produto químico.



Durante a apuração do caso, a polícia confirmou que o suspeito já possui antecedentes criminais por maus-tratos a animais. Ele foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida.



