Homem morre em explosão de fábrica de fogos de artifício no interior de MG

Ao menos uma pessoa morreu na explosão de uma fábrica de fogos de artifício, na tarde desta segunda-feira (14), na área rural de Santo Antônio do Monte, a 195 km de Belo Horizonte. As causas do acidente não foram reveladas até o momento desta apuração. O socorro mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar (PM). Quando as viaturas chegaram ao local, o homem já estava sem vida.