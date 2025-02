Hospital é acusado de negligência após jovem ser amarrada em maca na Grande BH

Lusilene Valentim de Salles, mãe de uma jovem de 24 anos com uma síndrome rara, denunciou que a filha ficou quase um mês amarrada a uma maca no Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ela, sua filha foi imobilizada por falta de medicação. A jovem faz uso de um medicamento controlado que ajuda a relaxar e dormir, mas, segundo a mãe, a equipe médica não liberou o uso do remédio. A família procurou a unidade para avaliar um caroço nas costas da jovem. Durante a aplicação de uma injeção para dor, a paciente entrou em surto, caiu e quebrou uma vértebra, precisando ser internada.