Hospital Risoleta Neves, em BH, excede capacidade máxima e restringe atendimentos

O Hospital Risoleta Neves, na região Norte de Belo Horizonte, registrou superlotação durante esta segunda-feira (28). Com capacidade para 90 leitos, a unidade registrou 181 pacientes e precisou restringir os atendimentos no local. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a gestão é da prefeitura, com repasses em dia. Anteriormente, em janeiro, o hospital já havia restringido os atendimentos pelo mesmo motivo.



