Hospital Risoleta Neves limita atendimentos após superlotação em Belo Horizonte

O Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, anunciou nesta quarta-feira (22), a restrição temporária de novos atendimentos no Pronto-Socorro devido à superlotação. Com capacidade projetada para 90 pacientes simultaneamente, a unidade amanheceu atendendo 180 pessoas, o que compromete o funcionamento e a segurança dos serviços.



Em nota, a diretoria do hospital informou que já notificou a Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte, solicitando apoio para encaminhar pacientes a outras unidades do SUS. A medida busca assegurar que os pacientes internados continuem recebendo atendimento com qualidade e segurança.