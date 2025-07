Idosa de 70 anos perde controle de veículo e cai em córrego em Belo Horizonte

Uma idosa de 70 anos perdeu o controle do carro e caiu no córrego Sarandi, no bairro Urca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (23). A motorista chegou a ficar presa entre as ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e por populares que estavam no local. O impacto danificou parte da estrutura de concreto nas proximidades do córrego.



