Idosa de 80 anos tem cirurgia no quadril adiada 12 vezes em hospitais de Belo Horizonte

Dona Maria, de 80 anos, precisa passar por cirurgia no quadril após fratura causada por queda, mas o procedimento já foi adiado 12 vezes. Transferida entre hospitais em Belo Horizonte, ela enfrenta longas esperas e desgaste físico e emocional. A filha, indignada, denuncia erro na transferência e cobra respeito e urgência no atendimento. O Hospital Risoleta Neves explicou que ajustes foram feitos devido a emergências, enquanto o Hospital São Francisco informou que a cirurgia está agendada ainda para esta segunda-feira (21). A família espera que a cirurgia finalmente aconteça para a recuperação da idosa.



