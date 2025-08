Idosa passa a noite preocupada com segurança de casa após acidente com ônibus em BH

Um ônibus da linha 2036 colidiu contra o muro de uma casa em Belo Horizonte na noite de segunda-feira (04). O coletivo teria apresentado falha mecânica e retrocedido ao atingir o imóvel. A dona da casa relatou os efeitos do susto após ouvir a batida. Imagens mostram o momento do acidente durante horário de pico com cerca de 50 passageiros a bordo. O motorista informou que havia problemas no veículo antes da viagem. O Setra BH afirmou que o ônibus estava autorizado para tráfego e passou por vistoria recente. Moradores expressaram preocupações sobre a segurança na área devido à recorrência dos acidentes envolvendo coletivos.



