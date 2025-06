Idosa que faleceu após endoscopia em clínica sem alvará sanitário é enterrada na Grande BH

Maria Bento Souza faleceu durante uma endoscopia realizada em uma clínica particular no bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Segundo o médico, um tumor causou hemorragia e parada cardíaca, mas a família alega erro médico. A clínica, que carece de alvará sanitário, está sob investigação. A Vigilância Sanitária iniciou inspeções para verificar as condições do local. Sanderlei Bassos, diretor da Vigilância Sanitária, destacou que a clínica funcionava ilegalmente e sem qualquer fiscalização prévia. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais e continua as investigações.



