Idosa sobrevive a temporal com ajuda de vizinho após queda de telhado em Belo Horizonte

No dia seguinte ao forte temporal que atingiu Belo Horizonte, uma família na região Oeste da cidade celebra a vida. Conceição Lana, de 69 anos, que morava sozinha na cobertura de um prédio de três andares no bairro Vista Alegre, sobreviveu por pouco após o telhado da sua casa ser arrancado pela ventania. A tragédia destruiu móveis e paredes, mas, graças à ajuda de um vizinho, a idosa conseguiu sair ilesa do ocorrido. A Defesa Civil esteve no local e, após avaliação, informou que não será necessário interditar o prédio, mas deixou orientações para a família quanto aos próximos passos.



