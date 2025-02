Idoso de 77 anos é resgatado após ficar preso entre duas paredes em Contagem (MG)

Fidelcino Francisco Rodrigues, de 77 anos, precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso entre duas paredes na casa onde mora, no bairro Santa Maria, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (17). O idoso, que vive sozinho, estava tentando pegar uma galinha no teto do imóvel quando ficou preso no vão entre as paredes.



Ele passou mais de uma hora esperando por ajuda, mas felizmente foi resgatado sem ferimentos graves. Os bombeiros utilizaram maquinário pesado para quebrar a parede e, após 30 minutos de operação, conseguiram retirar a vítima com segurança.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.