Idoso em tratamento contra câncer se casa dentro de hospital em BH após 47 anos de união

O amor de Sr. Manuel e dona Célia superou o tempo e as adversidades. Após 47 anos juntos, o casal oficializou a união em uma cerimônia emocionante dentro do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte, onde o idoso de 74 anos está internado para tratar um câncer.



O casal é do interior da Bahia e estava de passagem por Minas quando Manuel se sentiu mal e iniciou o tratamento. Como não pôde voltar para casa, a cerimônia, antes marcada para 25 de julho, foi organizada pela equipe do hospital. "Estou feliz e apaixonado", declarou o noivo.



