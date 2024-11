Incêndio destrói fábrica de pães na região nordeste em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de pães no bairro Fernão Dias, região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira(19). As chamas, que se iniciaram nos equipamentos de produção, já duram mais de cinco horas e causaram danos ao estabelecimento. Os bombeiros foram acionados e trabalham para controlar as chamas. Veja a matéria no vídeo acima.