Incêndio destrói galpão em Vespasiano (MG) e causa prejuízo de R$ 200 mil

Um incêndio destruiu um galpão cheio de móveis e eletrodomésticos usados em Vespasiano, na Grande BH, causando um prejuízo estimado em R$ 200 mil. O fogo começou no andar superior e se espalhou rapidamente, consumindo todo o conteúdo do imóvel, que funcionava como estoque de um "topa tudo".



Os vizinhos acionaram os bombeiros e cinco equipes trabalharam para controlar as chamas. A Defesa Civil também esteve no local, mas não conseguiu concluir a vistoria devido ao superaquecimento das paredes. A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na fiação elétrica.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.