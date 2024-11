Incêndio em prédio mobiliza bombeiros no Centro de BH

Um incêndio no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Belo Horizonte, mobilizou os bombeiros no fim da tarde desta quinta-feira (21). Várias pessoas precisaram deixar o local às pressas.



Conforme relatos, o foco teria se iniciado no 1º andar do prédio com o total de 11 andares, sendo que o princípio de incêndio teria sido em uma geladeira. Na chegada dos militares, haviam 10 pessoas que ainda se encontravam no prédio.



O incêndio foi combatido e prédio evacuado. Veja mais informações no vídeo acime.